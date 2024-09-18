Роскачество: в РФ запущена система сертификации вегетарианской продукции

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В России запустили национальную систему сертификации вегетарианской продукции. Об этом заявили в Роскачестве, передает РИА Новости.

На международным рынке продукты на растительной основе – отдельный, выделенный в самостоятельную группу вид пищевой продукции, для которой утвержден стандарт ISO 23662:2021. Он закрепляет определения и технические критерии продуктов и ингредиентов, которые подходят для вегетарианцев или веганов.

В Роскачестве указали, что производители вегетарианской продукции в РФ начали активно проходить сертификацию в органах по сертификации Евросоюза и США. Но в 2022 году иностранные органы перестали проводить сертификацию и инспекционный контроль российских предприятий, в связи с чем в РФ разработали национальный стандарт на вегетарианскую продукцию. Также летом 2024 года на базе Роскачества был создан подведомственный орган по сертификации "Роскачество – Веган", который уже получил аккредитацию.

Продукция, которая прошла проверку, будет обозначаться специальным знаком – зеленая буква "Р" с листком в зеленом пятиугольнике. Позже знак может измениться в результате маркетинговых исследований, уточнили в организации.

Новый сертификат будет подтверждать соответствие товара требованиям и принципам вегетарианства. Производители РФ смогут выйти на мировой рынок с товарами, отвечающими международным стандартам качества и безопасности для вегетарианцев и веганов.

В свою очередь, замруководителя Роскачества Елена Саратцева отметила успешную работу по сертификации в сфере ХАССП, органической, халяльной, зеленой продукции и услуг, органов по классификации и сертификации гостиниц. Российская независимая инфраструктура сертификации на базе Роскачества даст возможность потребителям быть уверенными в заявленных характеристиках товаров, добавила она.

Орган "Роскачество – Веган" уже получил первые заявки на сертификацию, процесс проверки предприятий-производителей запущен.

Ранее российский кабмин продлил до 1 сентября следующего года упрощенное подтверждение соответствия продукции техрегламентам при импорте и для внутреннего рынка. Речь идет о товарах, которые до этого требовали прохождения процедуры сертификации, занимавшей много времени. В марте 2022 года правительство уже разрешало использовать упрощенный порядок для подобных товаров. Так как мера показала свою эффективность, ее продлили, объяснили в правительстве России.