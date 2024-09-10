Правительство РФ продлило упрощенное подтверждение соответствия продукции техрегламентам

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Российское правительство продлило до 1 сентября 2025 года упрощенное подтверждение соответствия продукции техническим регламентам при импорте и для внутреннего рынка. Соответствующее постановление подписано, сообщается на сайте кабмина РФ.

Речь идет о товарах, ранее требовавших прохождения процедуры сертификации, которая занимала много времени.

В марте 2022 года правительство уже разрешало использовать упрощенный порядок для таких товаров. Им нужно было предоставлять декларации о соответствии, которые основаны на собственных доказательствах, без проведения долгих лабораторных исследований.

После подачи заявления производители и экспортеры должны были в течение полугода подтвердить соответствие продукции требованиям техрегламентов ЕАЭС или требованиям законодательства РФ в сфере технического регулирования. Как уточнили в кабмине, эта мера показала свою эффективность, поэтому ее продлили.

Ранее российский Минпромторг предложил ввести обязательную сертификацию самокатов с 1 марта следующего года. В ведомстве объяснили, что эти товары несут повышенный риск для жизни и здоровья людей, поэтому логично будет подтверждать их качество сертификацией. Более того, часто заявленные зарубежными производителями характеристики самокатов не соответствуют действительным.