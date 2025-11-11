Роскачество: сотрудника не могут уволить из-за подозрений в нарушении больничного

Фото: 123RF.com/peopleimages12

Работодатели не могут уволить сотрудников при подозрениях в нарушении больничного. Об этом "Газете.ру" рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

"Работодатель не вправе увольнять сотрудника только на основании предположений о том, что тот нарушает режим больничного, например из-за активности, зафиксированной фитнес-приложением", – указала она.

По словам собеседницы издания, соблюдение режима контролируется медицинскими учреждениями и Социальным фондом России, а работодатель может проверить только наличие листа нетрудоспособности.

Как отметила Ганькина, лишь официально зафиксированное нарушение грозит последствиями в виде снижения пособия, однако не увольнения.

Она подчеркнула, что прямой сбор информации о здоровье и перемещениях сотрудника работодателем нарушал бы положения статьи 88 Трудового кодекса и Федерального закона №152-ФЗ "О персональных данных".

Ранее в китайской провинции Цзянсу мужчину уволили из-за приложения по подсчету шагов. Чэнь два раза брал больничные из-за того, что потянул спину на работе. Диагноз был поставлен в больнице. Через месяц он вышел на работу, а на следующий день снова взял больничный, но уже из-за боли в ноге.

После увольнения компания указала на данные из приложения по подсчету шагов. Выяснилось, что в день, когда Чэнь заявил о больной ноге, он прошел более 16 тысяч шагов.

