СФР оплатил более 6 млн электронных больничных в Москве и области в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Отделение Социального фонда России (СФР) по Москве и Московской области оплатило более 6 миллионов электронных больничных с начала года. Об этом сообщается на сайте Соцфонда.

В организации уточнили, что общая сумма выплат составила более 106 миллионов рублей.

Переход на электронный формат, который произошел в 2022 году, значительно упростил взаимодействие между работодателями, сотрудниками и врачами. Все сведения о больничном листе появляются в личном кабинете на портале "Госуслуги", где можно увидеть информацию о его открытии, продлении, закрытии и размере.

Работодатель получает информацию об открытии листа нетрудоспособности сразу, если пациент проходит амбулаторное лечение. Информация о стационарном лечении направляется при закрытии больничного. Соответственно, сотруднику необходимо уведомить работодателя о прохождении лечения для того, чтобы табель учета рабочего времени был заполнен корректно.

С этого года минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности за один календарный день составляет 737,75 рубля в день, максимальный – 5 673,97 рубля. На размер выплат влияют: средний заработок гражданина за последние два года, количество дней по больничному листу и страховой стаж.

При заработке меньше МРОТ или страховом стаже менее 6 месяцев средний дневной заработок считают с учетом минимального размера оплаты труда – 22 440 рублей. Пособие составляет 60% от заработка при стаже менее 5 лет, 80% – при стаже от 5 до 8 лет.

Если стаж составляет более 8 лет, то больничный будет составлять 100% от среднего заработка. Также 100% заработка выплачивают родителям при уходе за больным ребенком до 7 лет.

Работодатель оплачивает первые 3 дня болезни, далее выплатами занимается отделение Социального фонда по Москве и Подмосковью. При уходе за больным членом семьи СФР оплачивает больничный лист с первого дня. Выплату можно получить через почтовое отделение или на банковский счет. Средства выплачиваются в течение 10 рабочих дней после поступления сведений в фонд.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что с 1 января 2026 года самозанятые граждане России смогут оформлять оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности. Для этого нужно будет добровольно застраховаться в социальном фонде и ежемесячно перечислять взносы, которые не превысят 1,9 тысячи рублей.

