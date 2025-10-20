Депутат Говырин: пенсии в ноябре выплатят 1-го числа из-за праздников

Фото: depositphotos/Koldunov

В ноябре график выплаты пенсий изменится из-за праздничных дней, связанных с Днем народного единства, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что 2, 3 и 4 ноября были официально объявлены нерабочими, в связи с чем Социальный фонд перенес даты перечислений, чтобы пенсионеры смогли получить выплаты без задержек.

"Если установленная дата доставки пенсии приходится на выходной или праздник, средства поступают раньше – в последний рабочий день перед длинными выходными. В этом году это означает, что выплаты, которые должны были прийти в начале месяца, поступят уже 1 ноября", – пояснил Говырин.

По его словам, данное правило распространяется на всех пенсионеров, независимо от способа получения выплат – с помощью банка, на дом или через почту.

При этом депутат обратил внимание, что для почтовых отделений сроки доставки могут быть скорректированы с учетом их рабочего режима в конкретном регионе. Однако принцип досрочного перевода остается прежним.

Перечисления на банковские счета обычно поступают не позднее 31 октября. Точный день зачисления можно проверить в личном кабинете на сайте Социального фонда или в мобильном приложении банка.

"Перенос графика выплат происходит ежегодно по утвержденному календарю выходных, чтобы пенсионеры могли получить средства вовремя, независимо от праздничных дней", – заключил Говырин.

В 2026 году средний размер государственной пенсии превысит 22,6 тысячи рублей. Речь идет о выплатах для россиян, имеющих право на двойное пособие, заявил адвокат и эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина Дмитрий Григориади "Газете.ру".

По его словам, данное право останется привилегией ограниченного круга лиц, включая тех, кто имеет особые заслуги перед государством, особенно в военной и государственной службе.

"Таким образом, большинство российских пенсионеров по-прежнему будут получать одну пенсию – страховую, социальную или государственную", – пояснил Григориади.

Всего в следующем году право на одновременное получение двух пенсий будут иметь шесть категорий граждан России, продолжил он. Среди них:



военнослужащие и сотрудники силовых структур;

федеральные государственные гражданские служащие;

лица, ставшие инвалидами в результате военной травмы;

участники Великой Отечественной войны и обладатели знаков "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда";

члены семей погибших военнослужащих;

космонавты и представители летно-испытательного состава.

Согласно прогнозу адвоката, к концу 2025 года средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров может вырасти до 27 тысяч рублей.

"А средний размер государственной пенсии, которая как раз и является одной из составляющих "двойной" выплаты для льготников, ожидается на уровне около 22,6 тысячи рублей", – сказал Григориади.

Таким образом, общий размер выплат неработающему пенсионеру с правом на госпенсию может составить примерно 50 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме предложили вдвое повысить социальные пенсии. Например, для мужчин в возрасте от 70 лет и для женщин в возрасте от 65 лет пенсию могут увеличить с 5 034 до 10 068 рублей.

При этом инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам предлагают платить не 12 082 рубля, а 24 164 рубля. Инвалидам III категории предлагают повысить пособие до 8 558 рублей.