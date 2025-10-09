Мишустин заявил, что самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные с 1 января

Фото: kremlin.ru

Самозанятые россияне смогут оформлять оплачиваемые больничные, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина, анонсировав соответствующие поправки в законодательство.

"Со следующего года самозанятые граждане смогут оформлять оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности, для чего с 1 января будет предоставлена возможность добровольно застраховаться в социальном фонде и самостоятельно перечислять соответствующие ежемесячные взносы", – уточнил он.

Мишустин также отметил, что максимальный размер ежемесячных добровольных взносов самозанятых в Социальный фонд России (СФР) для оформления больничных листов не превысит 1,9 тысячи рублей. При этом размер годовых выплат можно будет выбрать – это 35 или 50 тысяч рублей.

"Точная сумма будет рассчитываться исходя из стажа и других параметров", – добавил председатель правительства.

При этом если самозанятый не оформляет листок нетрудоспособности в течение 1,5 лет, то и перечислять он сможет меньшую сумму, уточнил Мишустин.

Ранее в кабмине РФ сообщили, что изменений в режиме работы и налогообложения самозанятых в России не будет до конца 2028 года. Отмечалось, что физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников, могут применять специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход.

