Экономист Балынин: размер выплаты по больничному превысит 1,9 тыс рублей в 2026 году

Фото: depositphotos/Subbotina

В 2026 году россияне со средней зарплатой будут получать более 1,9 тысячи рублей за один день больничного, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

Эксперт пояснил, что размер пособия рассчитывается исходя из среднего заработка за 2 предыдущих года. Для 2026-го это будут доходы за 2024–2025 годы с учетом предельных баз для страховых взносов в 2,225 миллиона и 2,759 миллиона рублей соответственно. Средний дневной заработок определяется делением совокупного дохода за 2 года на 730 дней.

Балынин отметил, что минимальный размер дневного заработка в 2026 году составит от 873,97 до 967,61 рубля в зависимости от длины месяца при МРОТ в 27 093 рубля.

Вместе с тем на окончательную сумму по больничному выплаты влияет страховой стаж, указал экономист. При стаже менее 5 лет выплачивается 60% от заработка, от 5 до 8 лет – 80%, свыше 8 лет – 100%. Например, при среднемесячном заработке в 100 тысяч рублей дневное пособие составит 1 914 рублей для работников со стажем до 5 лет, 2 552 рубля при стаже 5–8 лет и 3 190 рублей при стаже более 8 лет.

"При больничном на 11 дней сумма выплаты составит: 35 092 рубля (стаж более 8 лет), 28 074 рубля (5–8 лет), 21 055 рублей (стаж до 5 лет)", – добавил эксперт.

Специалист пояснил, что первые 3 дня оплачивает работодатель, а последующие – Социальный фонд России. При этом все выплаты облагаются НДФЛ.

Ранее сообщалось, что средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров превысит 27 тысяч рублей в 2026 году. Эта сумма будет достигнута после индексации на 7,6%. По данным на июль 2025 года, данная выплата составляла 25 826 рублей.