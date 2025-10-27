Россиянам рассказали, кому пересчитают надбавку к пенсии в ноябре 2025 года

Фото: depositphotos/mizar_219842

В ноябре 2025 года в России вступают в силу новые законы и поправки, которые затронут различные сферы жизни граждан. В частности, летчикам и шахтерам пересчитают пенсионные надбавки, а налоговые долги смогут взыскивать во внесудебном порядке.

Перерасчет пенсий

С 1 ноября членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии. Выплаты положены за вредные и опасные условия труда, их размер корректируют четыре раза в год – 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Размер доплаты индивидуален и зависит от среднемесячного заработка и специального стажа работы.

Упрощенный порядок взыскания налоговых долгов

С 1-го числа в России вводится досудебный порядок взыскания налоговой задолженности с физлиц и самозанятых. Федеральная налоговая служба получит право списывать долги без обращения в суд.

Новый механизм будет применяться к налоговым обязательствам, которые граждане рассчитывают самостоятельно. После выявления задолженности ФНС направит уведомление с требованием погасить долг, и у граждан будет 30 дней для подачи возражений. Если этого не произойдет, налоговая сможет списать средства непосредственно с банковских счетов должника.

При отсутствии нужной суммы допускается обращение взыскания на имущество налогоплательщика в установленном законом порядке. При этом досудебный порядок не распространяется на налоговые обязательства, по которым уже имеются вступившие в силу судебные акты.

Контроль за сим-картами

С 1 ноября российские операторы связи не смогут оказывать услуги для номеров, которые не прошли проверку сведений об абонентах. С 1 апреля 2025 года для получения сим-карты требуется предъявление паспорта и использование Единой биометрической системы или портала госуслуг.

Операторы обязаны проверять достоверность информации как о новых клиентах, так и о тех, кто заключил договор до 1 апреля.

Помимо этого, с 1 ноября в РФ начнут блокировать сим-карты, если на одно физлицо оформлено свыше 20 номеров. На сегодняшний день один человек может иметь в общей сложности не более двух десятков номеров. В случае если их количество превышает норму, абонентам необходимо расторгнуть лишние договоры до 1-го числа.

Информирование о долгах наследодателя

С 24 ноября нотариусы будут обязаны информировать наследников о непогашенных кредитах наследодателя. По новым правилам они должны будут направить запрос о наличии кредитной истории у умершего не позднее трех рабочих дней со дня открытия наследственного дела. О полученных сведениях нотариус должен будет письменно проинформировать наследников также в течение трех рабочих дней.

После этого сами наследники смогут принять решение о вступлении в наследство, учитывая не только имущество, но и возможные долги.