Пара из Китая прославилась в соцсетях из-за внешнего сходства

Фото: scmp.com

Китайская супружеская пара, владеющая магазином лечебных трав, прославилась в соцсетях из-за невероятного внешнего сходства. Пользователи даже начали высказывать предположения о том, что они могут быть давно потерянными близнецами, сообщает SCMP.

Лян Цайюй и ее муж Хэ Сяньшэн публикуют в Douyin (китайский аналог TikTok. – Прим. ред.) ролики, где синхронно повторяют мимику друг друга. В одном из видео на их аккаунте под названием "Кто муж, кто жена?" пара предстает в одинаковых париках и с одинаковыми выражениями лиц, практически полностью копируют друг друга, отмечает СМИ.

Изначально пара не отличалась схожей внешностью – на свадебных фото молодожены выглядят совершенно по-разному. Как рассказала Цайюй, сходство стало проявляться постепенно. Молодые люди последние два года были вместе практически круглосуточно: работали, ели и отдыхали. По ее мнению, это и стало причиной их невероятного сходства.

Феномен внешнего сближения супругов имеет научное обоснование, отмечает издание. Японские исследователи подтверждают, что долго живущие вместе пары со временем приобретают схожие черты лица и даже фигуры.

Более того, у них часто проявляются одинаковые заболевания – особенно если жена страдает диабетом или гипертонией, поскольку женщины обычно больше влияют на формирование семейных привычек питания и образа жизни.

Ранее в социальных сетях прославилась пожилая пара из Тайваня, владеющая прачечной. Отмечалось, что иногда клиенты забывают забрать постиранные вещи и они пылятся по 10 лет. Внук пары предложил им собрать модные образы из оставленных винтажных вещей и сделать пару снимков.