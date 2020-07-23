Пожилая пара из Тайваня прославилась в Instagram

Пожилая пара из Тайваня прославилась в социальных сетях благодаря оригинальным фотографиям, передает телеканал Москва 24.

Супруги владеют прачечной. Иногда клиенты забывают забрать постиранные вещи, и они пылятся по 10 лет. Внук пары предложил им собрать модные образы из оставленных винтажных вещей и сделать пару снимков.

Так, у супругов собралось в Instagram более 90 тысяч подписчиков.

Социальная сеть Instagram объявляет войну отретушированным до неузнаваемости снимкам. Соцсеть ввела новый алгоритм, который может распознавать обработанные фото и расценивать их как ложную информацию.

Однако такие изображения все равно пользователи видят в ленте, но при попытке открыть фото на весь экран появляется черный экран с предупреждением об искаженном контенте.