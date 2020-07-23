10:56
Пожилая пара из Тайваня прославилась в Instagram
Пожилая пара из Тайваня прославилась в социальных сетях благодаря оригинальным фотографиям, передает телеканал Москва 24.
Супруги владеют прачечной. Иногда клиенты забывают забрать постиранные вещи, и они пылятся по 10 лет. Внук пары предложил им собрать модные образы из оставленных винтажных вещей и сделать пару снимков.
Так, у супругов собралось в Instagram более 90 тысяч подписчиков.
Социальная сеть Instagram объявляет войну отретушированным до неузнаваемости снимкам. Соцсеть ввела новый алгоритм, который может распознавать обработанные фото и расценивать их как ложную информацию.
Однако такие изображения все равно пользователи видят в ленте, но при попытке открыть фото на весь экран появляется черный экран с предупреждением об искаженном контенте.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: