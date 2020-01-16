Instagram начал бороться с любителями фотошопа

Instagram объявил войну любителям фотошопа

Социальная сеть Instagram объявляет войну отретушированным до неузнаваемости снимкам. Соцсеть вводит новый алгоритм, который может распознавать обработанные фото и расценивать их как ложную информацию, сообщает телеканал Москва 24.

Однако такие изображения все равно пользователи видят в ленте, но при попытке открыть фото на весь экран появляется черный экран с предупреждением об искаженном контенте.

Новый алгоритм уже вызвал много споров. В первую очередь возмутились фотографы и художники, которые работают с цифровым искусством.

Ранее сообщалось, что специалисты Infosecurity a Softline Company зафиксировали очередную волну мошенничества в Instagram.

По словам гендиректора компании Игоря Сергиенко, злоумышленники похищают популярный аккаунт у его владельца, размещают объявления о якобы произошедшем в его семье несчастье и начинают срочный сбор денег на "лечение" родственника.

