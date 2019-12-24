Психолог предупредила о возможных проблемах у детей-блогеров

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Психолог Ольга Латынцева считает, что дети-блогеры могут столкнуться с проблемами в будущем, сообщает News.ru.

По ее словам, съемки роликов – многочасовая рутинная работа, которая может идти в стрессовой для ребенка обстановке. Специалист обратила внимание, что инициатива вести YouTube-канал не всегда исходит от самого малыша.

Кроме того, она отметила, что ребенка-блогера может травмировать ситуация, когда родитель по-разному ведет себя с ним на камеру и в обычной жизни. Негативное влияние способно оказать и понимание того, что жизнь можно выставлять напоказ в выгодном для него свете. Дети могут увлечься этим так же, как и компьютерными играми, предостерегает психолог.

"Более того, зачастую дети-блогеры, которым все дозволяется, вырастая, сталкиваются с социумом и понимают, что многие вещи в жизни так легко не даются. Из-за этого у них могут возникнуть внутренние конфликты и потеря ориентиров в жизни", – заявила Латынцева.

Появится ли у ребенка обида или зависть из-за того, что у блогеров есть вещи, которых нет у него, зависит от родителей, полагает она. Родителям нужно адекватно объяснять, что они могут купить, а что – нет, считает эксперт.

Согласно рейтингу Forbes, пятилетняя девочка из Краснодара вошла в список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира. Настя Радзинская с доходом 18 миллионов долларов (1,1 миллиарда рублей) заняла третье место в рейтинге.

Девочка родилась с детским церебральным параличом. Ее родители начали записывать видео с дочерью, чтобы показывать прогресс в лечении. Постепенно канал стал популярным.

Лидером оказался восьмилетний автор канала Ryan ToysReview Райан Каджи, прославившийся обзорами детских игрушек. Он заработал 26 миллионов долларов (1,6 миллиарда рублей).

Второе место занял канал Dude Perfect, авторы которого стали известны благодаря трюкам. Их годовой доход достиг 20 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей).