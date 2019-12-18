Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

Фото: youtube.com/Like Nastya Vlog

Пятилетняя девочка из Краснодара вошла в список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира, опубликованный журналом Forbes.

Настя Радзинская с доходом в 18 миллионов долларов (1,1 миллиарда рублей) заняла третье место в рейтинге издания.

На ее YouTube-каналы, основным из которых является LikeNastya, подписано более 107 миллионов человек. Видеоролики просмотрели 42 миллиарда раз.

Девочка родилась с детским церебральным параличом. Ее родители начали записывать видео с дочерью, чтобы показывать прогресс в лечении. Постепенно канал стал популярным.

Пятилетняя девочка зарабатывает 18 миллионов долларов в год



Первое место в рейтинге занял восьмилетний автор канала Ryan ToysReview Райан Каджи, прославившийся обзорами детских игрушек. Он заработал 26 миллионов долларов (1,6 миллиарда рублей).

Вторым стал канал Dude Perfect, авторы которого прославились благодаря трюкам. Их годовой доход составил 20 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей).