Аналитики назвали самые популярные видео в российском YouTube

Фото: youtube.com/Сыендук

Специалисты медиагиганта Google опубликовали результаты ежегодного исследования о самых популярных видео российского сегмента YouTube. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным аналитиков, первое место рейтинга занял блогер Сыендук с пародией на детский мультсериал "Фиксики". Свой ролик он назвал "ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ". На втором расположился документальный фильм Юрия Дудя "Беслан. Помни", а замыкает тройку выпуск программы "Вечерний Ургант" с певицей Билли Айлиш.

В Google отдельно проанализировали популярные музыкальные видео. Бесспорное лидерство осталось за Артуром Пирожковым (это творческий псевдоним Александра Реввы) на песни "Зацепила" и "Алкоголичка". В топ-3 также вошел клип дуэта Artik & Asti на песню "Грустный дэнс". У россиян также были популярны Егор Крид, RASA, Тима Белорусских и LITTLE BIG.

Ранее музыкальный стриминговый сервис "Яндекс.Музыка" подвел итоги 2019 года. Самым популярным музыкантом, по версии приложения, стал Тима Белорусских, а среди певиц чаще всего слушали композиции Zivert и Билли Айлиш.

