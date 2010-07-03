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Общество

14:14

Названы самые популярные исполнители у россиян в 2019 году

досуг культура общество

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский музыкальный стриминг-сервис "Яндекс.Музыка" подвел итоги 2019 года и выяснил, какие исполнители были наиболее популярны у россиян. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

В топ лучших артистов вошли белорусский певец Тима Белорусских, российская певица Zivert и зарубежная исполнительница, 17-летняя Билли Айлиш. Альбом Айлиш WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO прослушали более 8 миллионов пользователей сервиса.

Белорусских вошел в топ "Яндекс.Музыки" благодаря трем своим запоминающимся трекам – "Незабудка", "Витаминка" и "Мокрые кроссы". Что касается Zivert, то ее песня Life стала самой популярной композицией сервиса в 2019 году.

Аналитики стриминговой платформы также выяснили, что россияне стали чаще слушать подкасты. Подобный формат хотя бы раз оценили порядка миллиона жителей РФ. Своего слушателя нашли новые подкаты "Истории русского секса" и "Планетроника". Сохраняют популярность признанные серии Kuji Podcast, "В предыдущих сериях", "Отвратительные мужики" и "Слушай, Алиса!".

Похожее исследование провели специалисты музыкального сервиса Shazam. Выяснилось, что в 2019 году пользователи чаще всего искали композицию Bad guy американской певицы Билли Айлиш.

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