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17:50

Картины гитариста The Rolling Stones выставили на торги за 29 тысяч долларов

за рубежом общество культура

Фото: ТАСС/Chris Pizzello/Invision/AP

Картины гитариста британской рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуда выставили на торги в Англии со стартовой ценой в 29 тысяч долларов. Как сообщает ТАСС, главными героями произведений музыканта стали его коллеги по группе и другие музыканты.

72-летний рокер изобразил на картинах Мика Джаггера, Джона Леннона, Рода Стюарта, Джимми Хендрикса и других представителей сцены. Всего он изобразил 49 картин. Самый дорогой лот аукциона – полотно с изображением Мохаммеда Али после победы над Сонни Листоном.

Представитель аукционного дома Omega Auctions Дэниель Хэмпсон заявил, что картины Ронни Вуда находятся в хорошем состоянии и могут привлечь большой интерес покупателей.

В начале ноября стало известно, что на аукцион были выставлены вещи вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта. На выбор покупателей представили примерно 170 предметов. Сообщалось, что вырученные средства пойдут на погашение долгов музыканта.

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