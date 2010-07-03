Картину Марка Шагала продали на аукционе в Москве за 10 миллионов рублей

Выставленную на торги картину художника Марка Шагала "Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак" за 1 рубль реализовали на аукционе за 10 миллионов рублей. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на главу аукционного дома "Литфонд" Сергея Бурмистрова.

Уточняется, что первым владельцем "Колокольни" был голливудский сценарист и режиссер, а впоследствии известный коллекционер живописи и художник Жан Негулеско. После его смерти в 1993 году, наследники начали постепенно распродавать коллекцию.

В Москве картину Шагала выставили на аукцион по первоначальной цене в 1 рубль. Прием заочных ставок вели до 17:00 16 ноября.

Марк Шагал — живописец, график, театральный художник, иллюстратор, мастер монументальных и прикладных видов искусства. Одна из самых известных работ живописца — роспись плафона парижской Оперы Гарнье.

