"Тройка" с изображением картин московских художников появилась в продаже

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский метрополитен выпустил в продажу тематические карты "Тройка" с изображением картин городских художников, рассказали ТАСС в пресс-службе подземки.

Карты представлены в 12 индивидуальных дизайнах. Изображения городских пейзажей и натюрмортов созданы художниками Алексеем Шалаевым, Екатериной Нешковой и Рамилем Гаппасовым.

Тираж тематических карт составляет 36 тысяч экземпляров. Приобрести новинки можно в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в сувенирных витринах на всех стойках "Живое общение".

В конце ноября в продажу поступят брелоки и вкладыши в индивидуальном дизайне с изображением картин художников тиражом 24 тысяч экземпляров.

Порядка 500 тысяч объединенных транспортных карт "Стрелка" и "Тройка" планируют бесплатно раздать жителям московского региона в связи с запуском первых МЦД.

Транспортные карты со специальным дизайном будут раздавать в кассах РЖД. Пассажиры смогут пополнить их самостоятельно.