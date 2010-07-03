Около 500 тысяч карт "Тройка" и "Стрелка" раздадут в связи с запуском МЦД

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Порядка 500 тысяч объединенных транспортных карт "Стрелка" и "Тройка" планируют бесплатно раздать жителям московского региона в связи с запуском первых Московских центральных диаметров (МЦД), передает ТАСС со ссылкой на первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анну Кротову.
Транспортные карты со специальным дизайном, посвященным МЦД, будут раздавать в кассах РЖД. Пассажиры смогут пополнить самостоятельно.
Кротова отметила, что МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" могут запустить 21 ноября. На них будут действовать три тарифные зоны.
Около тысячи урн, лавок и стоек SOS планируют установить на станциях МЦД
В зоне "Центральная" (в границах станций Марк – Сетунь и Волоколамская – Остафьево) стоимость проезда по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" будет равна 38 рублям. Зона "Пригород" (для поездок в Подмосковье в пределах МЦД) стоимость разовой поездки по тарифу "Кошелек" составит 45 рублей.
В зоне "Дальняя" (для поездок со станций за пределами МЦД) цена будет складываться из 23 рублей за каждую зону пригородных поездов до границ МЦД плюс 45 рублей по МЦД.
При оплате "Тройкой" для пассажиров всех зон будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК. На МЦД оплатить проезд можно будет действующими билетами пригородных электропоездов.
Ручную кладь и багаж можно будет провозить бесплатно. Условие – сумма трех измерений не должна превышать 180 сантиметров.
Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД сделают ниже, чем в действующих электричках. От расстояния она зависеть не будет.
В дальнейшем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.
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