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Общество

18:18

Вещи вокалиста The Prodigy Флинта выставили на торги

общество культура за рубежом

Фото: ТАСС/PA IMAGES/Yui Mok

Личные вещи вокалиста и танцора британской группы The Prodigy Кита Флинта выставили на торги. Аукцион проведут в Кембридже, сообщает ТАСС.

На выбор покупателей представят примерно 170 предметов. Среди них – пирсинг музыканта, дубовая кровать в готическом стиле, предметы мотоциклетной экипировки и награды вокалиста. Вырученные с торгов средства передадут на погашение долгов исполнителя.

В состав группы The Prodigy музыкант вошел в 1996 году. Музыкальный коллектив отметился семью альбомами.
Кит Флинт скончался 4 марта 2019 года в собственном доме в графстве Эссекс.

В начале октября стало известно, что на аукционе продадут кардиган лидера группы Nirvana Курта Кобейна. В этом предмете гардероба известный музыкант выступил на концерте MTV Unplugged. В итоге одежду приобрели за 334 тысячи долларов.

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