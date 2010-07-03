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Общество

09 октября, 20:36

Кардиган Кобейна с выступления MTV Unplugged продадут на аукционе

общество за рубежом

Фото: ТАСС/Imago/imago stock&people

Кардиган лидера группы Nirvana Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged продадут на аукционе. Он состоится 25 и 26 октября. Об этом сообщает Associated Press.

Как уточняется, организаторы аукциона планируют продать кардиган Кобейна не менее чем за 300 тысяч долларов. На этом же аукционе продадут гитару Fender, на которой музыкант играл во время тура в поддержку альбома In Utero.

Курт Кобейн – автор песен, музыкант и художник, более известный как вокалист и гитарист северо-американской рок-группы Nirvana, исполнявшей альтернативный рок.

Nirvana стала одной из первых и последних групп, записавших всего три (не считая многочисленных сборников перемикшированных и неиздававшихся песен) альбома.

Кобейн является рекордсменом среди музыкантов, заработавших после смерти больше, чем при жизни. По состоянию на 2011 год правообладатели его творчества заработали свыше 800 миллионов долларов.

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