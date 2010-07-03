Уникальные драгоценности Людмилы Зыкиной покажут потенциальным покупателям в аукционном доме на Петровке 5 ноября, передает телеканал Москва 24.

Посетители увидят самые известные украшения из коллекции – это любимые серьги народной артистки СССР с бриллиантами и сапфирами. Стартовая цена украшений будет составлять миллион рублей.

На аукцион также должны выставить кольцо Зыкиной из 127-ми природных бриллиантов. По преданию, Зыкиной его подарил бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев. Всего на продажу выставлены около 40-а лотов из личной коллекции певицы.

Мемориальный аукцион пройдет в начале декабря. Помимо драгоценностей, выставят норковую шубу певицы, пластинки из личной коллекции и другие вещи. Часть полученных денег наследники Зыкиной обещают отправить на то, чтобы увековечить память королевы русской песни.

Народная артистка СССР Людмила Зыкина скончалась на 81-м году жизни в Москве 1 июля 2009 года. Зыкина родилась 10 июня 1929 года в Москве. В годы Великой Отечественной войны работала токарем на Московском станкостроительном заводе имени Орджоникидзе.

После войны работала санитаркой в подмосковном военном госпитале, затем швеей в больнице имени Кащенко. В 1947 году участвовала во Всероссийском конкурсе молодых исполнителей, после которого была принята в Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого.

