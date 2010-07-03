Изделия Фаберже покажут на ювелирной выставке в Москве

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В Московском государственном выставочном зале "Новый Манеж" с 9 по 20 октября пройдет выставка "Ювелирное мастерство. Традиции и современность".

Предметы ювелирного и декоративно-прикладного искусства покажут при поддержке Гохрана и правительства Москвы с участием ассоциации "Гильдия ювелиров России".

В трех залах разместится экспозиция, рассказывающая о развитии отечественного ювелирного дела на протяжении трех столетий – с XVIII века до наших дней.

На выставке будет представлено более 220 уникальных изделий из собрания российского Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней.

Самой известной частью экспозиции Гохрана является "Алмазный фонд" на территории Московского Кремля, говорится на сайте выставочного пространства.

Отмечается, что посетители выставки увидят шедевры ювелирного искусства, которые экспонируются впервые, – изделия фирм Фаберже, Овчинникова, Хлебникова.

Также будут представлены произведения золотых и серебряных дел мастеров, памятники нумизматики, фалеристики и медальерного искусства, являющиеся культурным наследием.

Ранее сообщалось, что алмазодобывающая компания "Алроса" продала на аукционе самый дорогой российский бриллиант. Это был последний из пяти камней коллекции "Династия".