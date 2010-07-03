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Общество

20:07

Названа самая популярная песня года

культура общество

Фото: ТАСС/АР/Jordan Strauss

Музыкальный сервис Shazam выяснил, какие песни чаще всего искали пользователи в 2019 году, сообщает издание Variety.

Лидирует Bad Guy американской исполнительницы Билли Айлиш. На втором месте расположился трек Someone You Loved шотландского музыканта Льюиса Капальди, на третьем – Dance Monkey австралийской артистки Tones and I.

Следом за ними разместился ремикс на песню Calma в исполнении Pedro Capo и Farruko, а пятая строчка досталась работе Piece Of Your Heart групп Meduza и Goodboys.

В десятку включили песни Con Calma артистов Daddy Yankee и Snow, Senorita Шона Мендеса и Камилы Кабелло, Old Town Road рэпера Lil Nas X, Sweet But Psycho певицы Ava Max и Giant продюсера Кельвина Харриса и музыканта Rag’n’Bone Man.

Ранее в сервисе Spotify узнали о самых популярных музыкантах десятилетия. Максимальное число прослушиваний с 2010 года набрал канадец Дрейк. На второй строчке – британский певец Эд Ширан, а замкнул тройку хип-хоп-исполнитель Остин Ричард При этом самой популярной композицией за последние десять лет стала песня Shape of You Эда Ширана.

Главного музыканта десятилетия также называло жюри премии American Music Awards. Звание получила певица Тейлор Свифт.

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