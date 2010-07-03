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Общество

20:05

В Сети составили рейтинг песен, которые легко слушать до конца

культура общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Пользователи Сети определили песни, которые не надоедает слушать от начала до конца. В список попала 31 песня.

На первом месте оказался трек Welcome to the Black Parade (2006) американской рок-группы My Chemical Romance.

Второе место занял хит Уитни Хьюстон I Will Always Love You (1992). Третье место досталось композиции Africa (1982) рок-группы Toto.

Также в список лучших композиций попали Someone Like You певицы Адель, Hallelujah Джеффа Бакли, My Heart Will Go On Селин Дион, Losing My Religion группы R.E.M., Dancing Queen группы ABBA.

Опрос проводил интернет-портал BuzzFeed.

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