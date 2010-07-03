Фото: соцсети

Рок-группа Kiss устроила подводный концерт для акул. Об этом сообщает "Газета.ру".

О своем необычном выступлении недалеко от города Порт-Линкольн музыканты сообщали еще в октябре. Музыканты исполняли свои композиции на борту небольшого судна. А для того чтобы звук транслировался под воду, они подключили специальные динамики.

Однако их слушателями были только восемь поклонников и журналисты. Кроме музыки, Kiss организовали концертный свет и работу дым-машин.

Этим летом американская группа Kiss выступила на обновленном стадионе "Динамо". Перед своим выступлением участники группы заявили, что этот концерт является прощальным. Музыканты исполнили песни с альбомов Kiss, Destroyer и Creatures Of The Night.

Группа была основана музыкантами Полом Стэном и Джином Симмонсом в Нью-Йорке в январе 1973 года. Несмотря на то, что в 2002 году Kiss объявили о проведении прощального гастрольного тура, группа продолжила свою музыкальную деятельность и с тех пор выпустила еще два альбома.

