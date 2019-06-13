Движение транспорта ограничат рядом со стадионом "ВТБ Арена" 13 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта ограничили возле стадиона "ВТБ Арена" из-за проведения концерта группы Kiss, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.

С 17:00 до 19:00 и с 21:30 нельзя проехать на участках Театральной аллеи и Милицейского переулка. Частичные ограничения ввели и на Ленинградском проспекте.

Столичным автовладельцам рекомендовали заранее искать маршруты объезда.

Фото: ЦОДД

Ранее сообщалось, что рядом с ареной поменяется схема движения наземного транспорта. В частности, с 21:00 автобусы "Т29" будут следовать от метро "Динамо" по Правой Дворцовой и Летней аллеям на Петровско-Разумовскую аллею.