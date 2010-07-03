Движение наземного транспорта в районе метро "Динамо" изменится 13 июня

Схема движения наземного транспорта будет изменена в районе станции метро "Динамо" из-за концерта, который пройдет на стадионе "ВТБ Арена", передает Агентство "Москва".
Как сообщили в "Мосгортрансе", изменения в движении временные. Актуальны они на время концерта 13 июня.
Уточняется, что с 21:00 автобусы "т29" будут следовать от метро "Динамо" по Правой Дворцовой и Летней аллеям на Петровско-Разумовскую аллею.
Автобусы под номерами 22 и 110 будут следовать по Петровско-Разумовской аллее, не доезжая метро "Петровский парк". Вместо Театральной и Трудовой аллей с Ленинградского проспекта автобусы поедут по Правой Дворцовой аллее на Летнюю аллею.
Автобусы под номерами 84 и 84к после остановки "Петровско-Разумовская аллея" будут идти в объезд по Петровско-Разумовской аллее и улице Новая Башиловка на Ленинградский проспект. Обратно – вместо Театральной и Трудовой аллей с Ленинградского проспекта по Правой Дворцовой аллее на Летнюю аллею.
№105 – от метро "Динамо" вместо Театральной и Трудовой аллей с Ленинградского проспекта по Правой Дворцовой аллее на Летнюю аллею.
№105к, 384 – от остановки "Петровско-Разумовская аллея" в объезд по Петровско-Разумовской аллее, улице Новая Башиловка, Ленинградскому проспекту и Правой Дворцовой аллее на Летнюю аллею.
Троллейбусы №42 поедут от Рижского вокзала до кинотеатра "Прага", далее по улице Новая Башиловка и улице Беговая до улицы Поликарпова.
Электробусы №42 поедут от Рижского вокзала по Петровско-Разумовской аллее также без заезда к метро "Петровский парк".
Ранее сообщалось, что схема движения автобусов в районе ж/д станции "Лосиноостровская" изменится с 15 июня.
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