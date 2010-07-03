Ликсутов объяснил, почему нельзя ввести бесплатный транспорт в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти Таллина, которые ввели бесплатный проезд на общественном транспорте, приняли это решение из-за налоговой выгоды. В этом плане сравнивать столицу Эстонии с Москвой нельзя, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Заммэра отметил, что в Таллине живут менее 550 тысяч человек.

"Это решение не транспортное, оно налоговое. Во-первых, были выборы и предыдущий мэр, на мой взгляд, принял популистическое решение, но оказалось, что оно имеет хороший налоговый потенциал", – сказал Ликсутов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире спросил у Ликсутова, почему российская столица не может также ввести бесплатный общественный транспорт.

"Город получил поступления, там рост около 15%, это огромные деньги. Важно понимать, что в Таллине появилось всего 3% новых пассажиров, это эффект, который получила транспортная система. С транспортного эффекта это немного, это погрешность, по сути", – сказал Ликсутов.

Ранее сообщалось, что Мособлдума приняла закон о бесплатном проезде в Москве для пожилых жителей Подмосковья с 1 сентября 2018 года. Меры социальной поддержки по бесплатному проезду в столице оказываются лицам, достигшим возраста 60 лет и старше, проживающим в Московской области, и распространяются на пользование автомобильным и городским наземным транспортом (автобус, трамвай, троллейбус), а также столичным метрополитеном.

Кроме того, с 1 августа прошлого года столичные пенсионеры и другие граждане льготных категорий получили право бесплатного проезда в электричках. Получить бесплатный билет можно на всех пригородных поездах, независимо от числа поездок. Для оформления бесплатного билета потребуется социальная карта москвича. Льгота включает поездки на скоростных поездах и экспрессах.