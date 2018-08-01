Льготный проезд в пригородных поездах вступил в силу для пенсионеров Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные пенсионеры и другие граждане льготных категорий получили право бесплатного проезда в электричках с 1 августа. Сервисом смогут воспользоваться 1,6 миллиона москвичей.

Право бесплатного проезда действует на всех пригородных поездах, независимо от числа поездок. Для оформления бесплатного билета потребуется социальная карта москвича. Льгота включает поездки на скоростных поездах и экспрессах. Дальность поездки не ограничена, главное условие – наличие на направлении пересадочного сообщения с Москвой.

При первом обращении кассир запишет на соцкарту информацию о праве на льготу. Далее бесплатный билет можно будет оформить в кассе, но, кроме того, распечатать в автомате.

Введение льготы потребовало огромной технической работы, которую в кратчайшие сроки провели РЖД и пригородные железнодорожные компании. Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные затруднения. В этом случае нужно позвонить в контакт-центр "Московского транспорта" по номеру 8 (495)539-54-54 (3210 с мобильного телефона).

Получить льготу могут пенсионеры, почетные доноры, родители и представители детей-инвалидов и инвалидов с детства, родитель инвалида с детства в случае получения им профессионального образования – до 23 лет, один из родителей в многодетной семье и один из опекунов ребенка-сироты. Кроме того, бесплатно смогут ездить приемные родители – участниками пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста и (или) детей-инвалидов.