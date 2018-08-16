Мособлдума приняла закон о бесплатном проезде в Москве пожилых граждан

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Мособлдума приняла в трех чтениях закон о бесплатном проезде в Москве для пожилых жителей Подмосковья. Положение начнет действовать с 1 сентября 2018 года.

Меры социальной поддержки по бесплатному проезду в столице будут оказываться лицам, достигшим возраста 60 лет и старше, имеющим место жительства в Московской области, и распространяться на пользование автомобильного и городского наземного транспорте (автобус, трамвай, троллейбус), а также на Московском метрополитене.

Ранее сообщалось, что пенсионеры, многодетные родители, опекуны детей-сирот и другие категории льготников с 1 августа могут ездить на электричках бесплатно. Количество поездок и их дальность не ограничены, пользоваться можно скоростными поездами и экспрессами.

Чтобы получить право на бесплатный проезд, нужно записать безденежный билет на перекодированную социальную карту. Если социальной карты нет или ее невозможно перекодировать в билетной кассе, москвичам нужно обратиться в ГУП "МСР", а жителям Подмосковья – в районный отдел социальной защиты Московской области.