Собянин рассказал о бесплатном проезде для пенсионеров в электричках с 1 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о бесплатном проезде для московских пенсионеров в пригородных электричках, который стал доступен с 1 августа.

"С каждым годом все больше и больше жителей Москвы и Подмосковья пользуются пригородным сообщением. Постепенно этот вид транспорта превращается в городской вид транспорта. Помимо того, что люди ездят на работу в Подмосковье или из Подмосковья в Москву, большое количество москвичей ездят на дачи. На подмосковных дачах находится около четырех миллионов москвичей, также большое количество дач в Твери, в Рязани, во Владимире", – цитирует мэра Агентство "Москва".

Как пояснил мэр, льгота уже была доступна ветеранам труда и войны, но это было не справедливо, поскольку в столице больше различных категорий льготников. Теперь бесплатный проезд в электричках предоставляют по аналогии со всем остальным общественным транспортом, добавил Собянин. Пользоваться им смогут 1,6 миллиона человек.

"Стоимость билета в электричке достаточно приличная. Теперь они могут бесплатно ездить не только в ближайшее Подмосковье, но и на поездах пригородных компаний. Надеюсь, что все больше и больше людей будут переходить с личного транспорта на общественный, на пригородные электрички, и таким образом хотя бы немного разгрузятся магистральные дороги", – сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что пенсионеры, многодетные родители, опекуны детей-сирот и другие категории льготников смогут ездить на электричках бесплатно. Количество поездок и их дальность не ограничены, пользоваться можно скоростными поездами и экспрессами. Бесплатный билет дадут по социальной карточке москвича.