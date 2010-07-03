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05:22

Схема движения автобусов в районе ж/д станции "Лосиноостровская" изменится

транспорт

05:22

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Схема движения семи автобусных маршрутов в районе железнодорожной станции "Лосиноостровская" будет организована по-новому, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в "Мосгортрансе", с 15 июня меняются автобусные маршруты №124, 174, 183, 238, 838, 880, 928. Автобусы будут разворачиваться через улицу Рудневой без заезда по Анадырскому проезду к станции "Лосиноостровская".

Остановка"Станция Лосиноостровская" для автобусов №124, 174, 183 (от платформы "Лось"), 238, 838, 880, 928 переносится с Анадырского проезда на улицу Рудневой. Посадка пассажиров будет проводится напротив дома 1/15.

Высадка пассажиров из автобусов №124, 174, 238, 838, 880, 928 будет осуществляться у дома 17 по Анадырскому проезду.

Ранее сообщалось, что маршруты автобусов №147 и 147к объединили с 10 июня. Вместо станции метро "Нагатинская" автобусы едут до метро "Варшавская".

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