Фото: Москва 24/Никита Симонов

Маршруты автобуса №147 и 147к объединят с 10 июня.

Вместо станции метро "Нагатинская" автобусы поедут до метро "Варшавская", говорится в сообщении пресс-службы ГУП "Мосгортранс".

Отмечается, что до "Нагатинской" можно доехать на троллейбусе №40. Изменения сократят время поездки от "Варшавская" в Чертаново.

Ранее сообщалось, что станция "Варшавская" некоторое время будет работать на вход пассажиров только до 23:10.