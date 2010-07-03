Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В районах, которые находятся близко к станции МЦК Стрешнево, будут запущены автобусы, чтобы местным жителям было удобно до нее добираться, сообщил Сергей Собянин.

"Мы планируем работы по созданию остановочно-разворотного пункта для автобусов, маршруты которых свяжут ближние районы со станцией МЦК Стрешнево, чтобы жители могли добираться до этой станции", – сказал Собянин в эфире ТВЦ.

Кроме того, платформы Стрешнево МЦК и Ленинградская Рижского направления МЖД соединит теплый переход. Пересадка будет организована по принципу "сухие ноги". Открытие перехода планируется в 2019 году.