Теплый переход соединит платформы Стрешнево МЦК и Ленинградская МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Теплый переход соединит платформы Стрешнево МЦК и Ленинградская Рижского направления МЖД на северо-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги.

Пересадка будет организована по принципу "сухие ноги". Открытие перехода планируется в 2019 году.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что в 2019 году появится пересадка между платформой НАТИ МЖД и станцией МЦК Лихоборы. Также построят дополнительные переходы в районе станций МЦК Бульвар Рокоссовского, Локомотив и Верхние котлы. Кроме того, в этом году возведут четыре пешеходных перехода через железнодорожные пути МЦК.