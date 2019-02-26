На станциях МЦК появятся еще 16 торговых павильонов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На шести станциях Московского центрального кольца (МЦК) до конца 2019 года откроются еще 16 торговых павильонов. В них разместятся продуктовые мини-маркеты, кафе быстрого питания, магазины цветов и прессы, передает портал мэра и правительства Москвы.

Они будут работать в вестибюлях станций Верхние Котлы, Деловой Центр, Измайлово, Новохохловская, Панфиловская и Стрешнево. Отмечается, что эти станции — одни из самых востребованных у горожан. Ежедневно каждой из них пользуются более 10 тысяч пассажиров.

Первые торговые точки появились на станциях МЦК в 2018 году. Пока на МЦК работает 29 торговых точек, до конца года их станет 45. При этом на 22 станциях можно также воспользоваться вендинговыми аппаратами. В них продаются горячие и холодные напитки, снеки.