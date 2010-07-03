Время работы автобусов № 607 и № 908 изменилось

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов
Автобусы от метро "Каширская" с 6 июня ходят до 01:00. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".
"С 6 июня автобусы от метро "Каширская" ходят дольше – до 01:00: № 607 "Метро "Каширская" – Метро "Варшавская"; № 908 "Метро "Каширская" – Метро "Нахимовский проспект" – Метро "Филевский парк", – говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что станция метро "Варшавская" некоторое время будет работать на вход пассажиров только до 23:10. В метро пояснили, что такой режим работы необходим для начала выполнения работ по интеграции "Варшавской" в Большую кольцевую линию.
30 марта станцию метро "Каховская" закрыли для ее включения в БКЛ. Пассажиры для проезда на метро смогут воспользоваться станцией "Севастопольская" серой линии – она работает как прежде.
Запущен дополнительный маршрут Т60к – автобусы курсируют между станциями метро "Каховская" и "Варшавская" на Чонгарском бульваре. Кроме того, доехать до "Варшавской" от "Каховской" можно на троллейбусах № 60 и 72.
Изменения коснулись троллейбусного маршрута № 60. Ежедневно троллейбусы отправляются от метро "Варшавская" с 05:08 до 01:05 (вместо 05:24 – 0:32), от метро "Новые Черемушки" – с 05:30 до 01:30 (вместо 05:45 – 0:54).
"Каширская", "Варшавская" и "Каховская" войдут в состав южного участка Большой кольцевой линии. Участок соединит сразу три радиальные линии подземки.
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