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10:51

Станцию "Каховская" закроют с 30 марта

транспорт метро

10:51

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Станцию московской подземки "Каховская" на одноименной линии собираются закрыть с 30 марта. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В ведомстве пояснили, что о закрытии платформы для реконструкции попросил департамент строительства. Это связано с созданием Большой кольцевой линии метро. После окончания работ "Каховскую" включат в состав БКЛ. Станцию откроют вместе с участками нового кольца, которые собираются закончить в 2020 году.

Пока "Каховская" будет закрыта, поезда будут ходить только от "Варшавской" до "Каширской".

"От станции "Каховская" до станции "Варшавская" пассажиры смогут доехать на регулярных маршрутах наземного городского транспорта. Для пассажиров станция "Каховская" откроется уже в составе БКЛ", – сказано в сообщении.

При этом станция "Севастопольская", соединенная с "Каховской", будет работать как прежде. Поэтому жители окрестных домов смогут пользоваться Серпуховско-Тимирязевской линией.

В период реконструкции строители обновят облицовку стен станции, заменят пути. Они также сделают дополнительный переход на "Севастопольскую".

В состав южного участка БКЛ, к которому присоединят Каховскую линию, войдут станции "Зюзино", "Воронцовская" и "Улица Новаторов". Еще три станции откроют в составе юго-западного участка: "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект" и "Аминьевское шоссе".

транспорт метро

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