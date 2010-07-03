Потолок станции "Аминьевское шоссе" украсят морские волны

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов раскрыл детали облика строящейся станции БКЛ "Аминьевское шоссе". По его словам, потолок украсят морские волны, а динамичности конструкциям добавят встроенные светильники, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Станцию мелкого заложения строят на пересечении Аминьевского и Очаковского шоссе рядом с путями Киевского направления МЖД. Длина платформы составит 163 метра.

Дизайн-проект создали в ООО "Сиарсиси Рус". По задумке авторов, 3D-потолок соберут из алюминиевых реек, которые разместят в форме волн.

"Морская тематика будет продолжена в дизайне путевых стен – их оформят в голубом и синем цветах. Колонны зала выполнят из черного гранита, а пол – из серого камня", – рассказал Кузнецов.

Достроить станцию, которую оборудуют четырьмя выходами, планируют к 2020 году. А завершить работы по созданию одноименного ТПУ – к 2023-му.

В конце февраля ход строительства "Аминьевского шоссе" осмотрел Сергей Собянин. Глава города подчеркнул, что проходка тоннелей между строящейся платформой и "Мичуринским проспектом" выполнена на 50%.

Ранее сообщалось, что станцию "Стромынка" Большой кольцевой линии (БКЛ) построят в стиле хай-тек. С нее можно будет сделать пересадку на станцию столичного метро "Сокольники". Новая станция поможет разгрузить Арбатско-Покровскую, Сокольническую, Калужско-Рижскую линии метрополитена.

В оформлении будут преобладать красные, белые и серые цвета. Стены и колонны выполнят из мрамора, а пол – из гранита. Для удобства маломобильных горожан павильоны оборудуют лифтами.