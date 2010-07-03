Сроки закрытия станции "Каховская" могут сократить на полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская
Работы по реконструкции Каховской линии метро будут продолжаться полтора-два года.
"Мы должны участок полностью реконструировать, потому что он был построен 30 лет назад и достаточно устарел – мощность и энергоустановки не позволяют эксплуатировать в современном метро", – цитирует Агентство "Москва" заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. По его словам, работы постараются завершить раньше намеченного срока – через полтора года.
Утром 30 марта станцию "Каховская" закрыли для ее включения в БКЛ. Пассажиры для проезда на метро смогут воспользоваться станцией "Севастопольская" серой линии – она будет работать как прежде.
Запущен дополнительный маршрут Т60к – автобусы курсируют между станциями метро "Каховская" и "Варшавская" на Чонгарском бульваре. Кроме того, доехать до "Варшавской" от "Каховской" можно будет на троллейбусах № 60 и 72.
Изменения коснутся троллейбусного маршрута №60. Ежедневно троллейбусы будут отправляться от метро "Варшавская" с 5:08 до 1:05 (вместо 5:24 – 0:32), от метро "Новые Черемушки" – с 5:30 до 1:30 (вместо 5:45 – 0:54).
"Каховская" войдет в состав южного участка Третьего пересадочного контура (ТПК). Участок соединит сразу три радиальные линии подземки. На данный момент Каховская – самая короткая линия столичной подземки, ее длина составляет 3,3 километра. В состав этой ветки входят три станции: "Каширская", "Варшавская" и "Каховская".
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