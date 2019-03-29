Закрытие станций метро и дорожные ограничения: как объехать и добраться до цели

В выходные дни, 30 и 31 марта, вновь закроют северный участок красной ветки метро. Также для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) для пассажиров будет недоступна станция "Каховская". Рассказываем обо всех перекрытиях на земле и под землей.

Фото: ТАСС/URA.RU/Vladimir Zhabrikov

Закрытие участка красной ветки

Пять станций Сокольнической линии метро снова закроют для строительства Большой кольцевой линии. С 30 марта по 5 апреля включительно поезда не будут возить пассажиров от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского". В обычном режиме Сокольническая линия возобновит работу 6 апреля в 5:30.

Пока участок красной ветки остается закрытым, от станции "Комсомольская" до станции "Черкизовская" будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы (230 составов) с интервалом в одну минуту. Кроме того, от "Комсомольской" до "Бульвара Рокоссовского" можно доехать без пересадок на трамвае № 13. Проезд на нем также будет бесплатным, а интервалы в часы пик сократят до пяти минут.

Участок Сокольнической линии метро закроют с 30 марта

Из-за запуска компенсационного транспорта в эти дни изменятся автобусные маршруты "А", № 122, 372, 387, 449, 778, 974 и 975. Маршрут трамвая № 29 в это время вовсе прекратит работать. Кроме того, для автобусов № т32, 86, 86к, 171, 716 и троллейбуса № 41 отменяется остановка "Метро "Преображенская площадь" при следовании в сторону станций метро "Сокольники" и "Электрозаводская".

Также на время работ поблизости от закрытых станций ограничат движение автомобильного транспорта. Изменения коснутся сразу трех районов: Красносельского, Преображенского и Сокольников. Здесь часть улиц перекроют, чтобы дать приоритет автобусам, которые будут возить пассажиров в дни закрытия ряда станций метро. Это коснется улиц Краснопрудная, Преображенская, Стромынка, Барболина, Русаковская, а также 2-го Полевого переулка и дублера Большой Черкизовской.

Кроме того, машинам закроют съезд с Халтуринской на Большую Черкизовскую в сторону центра. Приоритет общественному транспорту обеспечат перекрытия участков на Рязанском проезде, 2-й Леснорядской улице, 1-м Полевом переулке и Малой Остроумовской улице. Также автомобилисты не смогут съехать с ТТК на Русаковскую и Краснопрудные улицы, а с Русаковской набережной на Стромынку. При этом проезд жителей к домам обеспечат сотрудники ГИБДД.

Чтобы оставленные на улице машины не мешали автобусам, парковку на Новорязанской, Краснопрудной, Большой Черкизовской и Краснобогатырских улицах ограничат. Ограничения возможно осложнят движение и на участках, прилегающих к закрытым станциям Сокольнической линии. Также затруднения могут быть на шоссе Энтузиастов, которое водители, вероятно, будут использовать для объезда.

По информации Центра организации дорожного движения (ЦОДД), рекомендуемое время для выезда из района в сторону центра – до 06:30, возвращения – после окончания вечернего часа пик – 21:30.

Закрытие "Каховской"

С 30 марта также собираются закрыть станцию московской подземки "Каховская" на одноименной линии. Пока "Каховская" останется закрытой, поезда будут ходить только от "Варшавской" до "Каширской".

Закрытие необходимо в связи со строительством южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) и с интеграцией в нее Каховской линии. Станцию откроют вместе с участками нового кольца, которые собираются закончить ориентировочно в 2020 году. В период реконструкции строители обновят облицовку стен станции, заменят пути.

Станцию метро "Каховская" закроют 30 марта

Пока же местные жители для проезда на метро смогут воспользоваться станцией "Севастопольская" (Серпуховско-Тимирязевской линии), которая будет работать как прежде. Также от станции "Каховская" до станции "Варшавская" пассажиры смогут доехать на наземных маршрутах городского транспорта.

Футбольный матч

Фото: transport.mos.ru

31 марта в связи с проведением футбольного матча российской Премьер-лиги ЦСКА – "Уфа" (встреча начнется в 16:30) перекроют движение транспорта в районе стадиона "ВЭБ Арена". Для проезда будут недоступны два участка: проезд Березовой Рощи – от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и 3-я Песчаная улица – от улицы Куусинена до 2-й Песчаной. Перекрытия будут действовать с 14:00 до 19:30.