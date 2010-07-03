Между "Комсомольской" и "Черкизовской" запустят бесплатные автобусы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве запустят бесплатные компенсационные автобусы из-за закрытия пяти станций Сокольнической линии столичного метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" будут закрыты с 30 марта по 5 апреля. Это связано со строительством участка Большой кольцевой линии. Станции заработают в обычном режиме 6 апреля в 05:30.

В этот период от станции "Комсомольская" до станции "Черкизовская" будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы с интервалом в одну минуту. Кроме того, от "Комсомольской" до "Бульвара Рокоссовского" можно доехать без пересадок на трамвае № 13. Проезд на нем будет бесплатным.

В связи с запуском компенсационного транспорта изменятся маршруту автобусов А, № 122, 372, 387, 449, 778, 974 и 975. С 1 апреля будет приостановлена работа трамвайного маршрута № 29. Кроме того, автобусы Т32, № 86, 86к, 171, 716 и троллейбус № 41 не будут останавливаться у станции "Преображенская площадь".

Пассажирам рекомендуют пользоваться Московским центральным кольцом (МЦК) и станциями других линий метро.

