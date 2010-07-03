Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:39

Между "Комсомольской" и "Черкизовской" запустят бесплатные автобусы

город транспорт строительство

08:39

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве запустят бесплатные компенсационные автобусы из-за закрытия пяти станций Сокольнической линии столичного метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" будут закрыты с 30 марта по 5 апреля. Это связано со строительством участка Большой кольцевой линии. Станции заработают в обычном режиме 6 апреля в 05:30.

В этот период от станции "Комсомольская" до станции "Черкизовская" будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы с интервалом в одну минуту. Кроме того, от "Комсомольской" до "Бульвара Рокоссовского" можно доехать без пересадок на трамвае № 13. Проезд на нем будет бесплатным.

В связи с запуском компенсационного транспорта изменятся маршруту автобусов А, № 122, 372, 387, 449, 778, 974 и 975. С 1 апреля будет приостановлена работа трамвайного маршрута № 29. Кроме того, автобусы Т32, № 86, 86к, 171, 716 и троллейбус № 41 не будут останавливаться у станции "Преображенская площадь".

Пассажирам рекомендуют пользоваться Московским центральным кольцом (МЦК) и станциями других линий метро.

Пять станций Сокольнической линии метро закроют 30 марта

город транспорт строительство

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика