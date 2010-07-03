Движение транспорта у "ВЭБ Арены" перекроют из-за футбольного матча

Фото: ТАСС/Денис Тырин

Движение транспорта в районе стадиона "ВЭБ Арена" перекроют в воскресенье, 31 марта, в связи с проведением футбольного матча. Об этом сообщается в Twitter транспортного комплекса Москвы.

Как уточнили в инфоцентре транспортного комплекса, для проезда будут недоступны два участка: проезд Березовой Рощи – от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и 3-я Песчаная улица – от улицы Куусинена до 2-й Песчаной. Перекрытия будут действовать 31 марта с 14:00 до 19:30.

Обратите внимание на перекрытия в связи с проведением футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена»! pic.twitter.com/vQQCA6JpVl — Московский транспорт (@DtRoad) 28 марта 2019 г.



31 марта на "ВЭБ Арене" пройдет футбольный матч ЦСКА − Уфа. Встреча начнется в 16:30.