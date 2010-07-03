Доступ к парковкам ограничат в районе закрытого участка красной ветки метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Доступ к платным парковкам ограничат на время закрытия участка Сокольнической линии столичного метро с 30 марта по 6 апреля.
Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Московского паркинга, ограничение будет действовать на участках улиц Краснопрудная, Новорязанская, Краснобогатырская, Преображенский Вал и дублере Большой Черкизовской.
Также будут перекрыты улицы Краснопрудная, Русаковская, Стромынка и ограничено движение на участке Большой Черкизовской до пересечения с Окружным проездом.
Проезд на личных автомобилях будет разрешен только местным жителям. В зоне перекрытий будут курсировать бесплатные компенсационные маршруты. В этой связи автомобилистов попросили планировать маршрут заранее и оставлять машины только в разрешенных местах.
Пять станций красной ветки метро закроют для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). С 30 марта по 5 апреля включительно поезда не будут возить пассажиров от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского". Этот же участок уже закрывали в феврале.
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