Станция метро "Варшавская" изменит график работы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Станция "Варшавская" Каховской линии метро изменит график работы, сообщает пресс-служба столичной подземки. Некоторое время станция будет работать на вход пассажиров только до 23:10.

В метро пояснили, что такой режим работы необходим для начала выполнения работ по интеграции "Варшавской" в Большую кольцевую линию.

Сейчас поезда на участке "Варшавская" – "Каширская" следуют с увеличенными интервалами. Эти станции модернизируют в рамках второго этапа реконструкции Каховской линии.

30 марта станцию "Каховская" закрыли для ее включения в БКЛ. Пассажиры для проезда на метро смогут воспользоваться станцией "Севастопольская" серой линии – она работает как прежде.

Запущен дополнительный маршрут Т60к – автобусы курсируют между станциями метро "Каховская" и "Варшавская" на Чонгарском бульваре. Кроме того, доехать до "Варшавской" от "Каховской" можно на троллейбусах № 60 и 72.

Изменения коснулись троллейбусного маршрута № 60. Ежедневно троллейбусы отправляются от метро "Варшавская" с 5:08 до 1:05 (вместо 5:24 – 0:32), от метро "Новые Черемушки" – с 5:30 до 1:30 (вместо 5:45 – 0:54).

"Каширская", "Варшавская" и "Каховская" войдут в состав южного участка Большой кольцевой линии. Участок соединит сразу три радиальные линии подземки.

После ввода южного и юго-западного участков Большой кольцевой линии пассажиры будут тратить меньше времени на поездках по метро. К примеру, с открытием станции "Проспект Вернадского" БКЛ метро пассажиры со станции "Каховская" смогут добраться до одноименной станции Сокольнической линии менее чем за 15 минут вместо 43 минут.