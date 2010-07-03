Станция метро "Варшавская" изменит график работы

Станция "Варшавская" Каховской линии метро изменит график работы, сообщает пресс-служба столичной подземки. Некоторое время станция будет работать на вход пассажиров только до 23:10.
В метро пояснили, что такой режим работы необходим для начала выполнения работ по интеграции "Варшавской" в Большую кольцевую линию.
Сейчас поезда на участке "Варшавская" – "Каширская" следуют с увеличенными интервалами. Эти станции модернизируют в рамках второго этапа реконструкции Каховской линии.
30 марта станцию "Каховская" закрыли для ее включения в БКЛ. Пассажиры для проезда на метро смогут воспользоваться станцией "Севастопольская" серой линии – она работает как прежде.
Запущен дополнительный маршрут Т60к – автобусы курсируют между станциями метро "Каховская" и "Варшавская" на Чонгарском бульваре. Кроме того, доехать до "Варшавской" от "Каховской" можно на троллейбусах № 60 и 72.
Изменения коснулись троллейбусного маршрута № 60. Ежедневно троллейбусы отправляются от метро "Варшавская" с 5:08 до 1:05 (вместо 5:24 – 0:32), от метро "Новые Черемушки" – с 5:30 до 1:30 (вместо 5:45 – 0:54).
"Каширская", "Варшавская" и "Каховская" войдут в состав южного участка Большой кольцевой линии. Участок соединит сразу три радиальные линии подземки.
После ввода южного и юго-западного участков Большой кольцевой линии пассажиры будут тратить меньше времени на поездках по метро. К примеру, с открытием станции "Проспект Вернадского" БКЛ метро пассажиры со станции "Каховская" смогут добраться до одноименной станции Сокольнической линии менее чем за 15 минут вместо 43 минут.
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