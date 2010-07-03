Everlast возвращается в Россию с большой программой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Участник легендарных House Of Pain и La Coka Nostra, обладатель Grammy, старейшина хип-хопа, живое олицетворение блюза, автор золотых и платиновых альбомов, музыкант, который сотрудничал с известнейшими мировыми артистами. Достижения и заслуги американца с ирландскими корнями можно перечислять бесконечно.

На этот раз Everlast везет с собой в Россию большую программу, в которой постарался уместить (а с его внушительным багажом хитов это очень непросто) самые громкие и знаковые композиции, новый материал и, конечно же, ставшие уже классикой хип-хопа хиты House Of Pain.

В этом году харизматичному любителю крепких ирландских напитков исполняется 50 лет, 30 из которых он занимается музыкой. И, честно, даже посчитать сложно, сколько великих творений было написано и исполнено за это время!

Для кого-то Everlast – это ностальгия по бурным юношеским годам, для кого-то – уже классика рэпа, блюза, рока, кантри. Для кого-то – это незабываемый и узнаваемый вокал. Но самое ценное для любого меломана – это сумасшедшая энергетика, которая царит на каждом живом концерте Everlast.

Не упустите шанс вживую услышать мировые хиты, стать частью особенного большого шоу, попеть хором любимые песни, да и просто посмотреть на живую легенду рэп- и блюз-сцены!

Специальным гостем концерта станет кантри-рэп-дуэт "Заточка".