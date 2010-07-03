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Технологии

15:15

Музыканты Queen создали приложение для фанатов Меркьюри

технологии культура

Фото: ТАСС/Imago

Музыканты рок-группы Queen анонсировали приложение, которое позволит пользователям узнать, насколько их вокал похож на пение Фредди Меркьюри. Об этом сообщает РИА Новости.

"FreddieMeter – наш эксперимент с искусственным интеллектом, который показывает, насколько ваше пение соответствует голосу Фредди", – отмечают создатели.

Приложение оценивает высоту голоса, тембр и мелодию. Затем пользователю выставляется оценка от 0 до 100 баллов. Выбрать можно одну четырех песен Queen: Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, Somebody to Love и We Are the Champions.

Некоторые пользователи Сети посчитали, что такое приложение будет самым бесполезным в мире, поскольку никто и никогда не сможет петь как Фредди. Другие признались, что идея им понравилась.

Ранее на YouTube опубликовали обновленную версию клипа на песню группы Queen Bohemian Rhapsody после того, как ролик набрал миллиард просмотров. Это самый старый ролик, достигший подобной отметки, и первый клип эпохи 70-х, ставший настолько популярным среди пользователей. Новую версию с более высоким разрешением и улучшенным качеством звука опубликовали на том же канале.

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