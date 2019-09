В Госдуме раскритиковали включение Nirvana и Queen в норматив школьника

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Депутат Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов раскритиковал включение министерством культуры песен групп Queen и Nirvana в культурный норматив школьника. Его слова приводит Агентство "Москва".

""Богемская рапсодия" Queen. Там слова примерно такие: "Мама, я только что убил человека, наставил ствол в голову, нажал курок, теперь он мертв. Мама, жизнь только начинается". Еще песни Nirvana, Pink Floyd. Вот что предлагается изучать нашим школьникам", – возмутился Нилов.

Он добавил, что из отечественных исполнителей Минкультуры предлагает изучать творчество групп "Машина времени", "Аквариум" и "Наутилус Помпилиус". По словам парламентария, вместо этого детям следует предлагать для изучения народное творчество. Это предложение поддержал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Пилотный проект Минпросвещения и Минкультуры по введению культурных нормативов стартовал в восьми регионах России – Татарстане, Коми, Ставропольском крае, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях. В культурный норматив школьника включили, в частности, песню Nirvana Smells like teen spirit, композицию The Beatles "All you need is love" и трек Bohemian rhapsody группы Queen, а также фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга.