В Госдуме раскритиковали включение Nirvana и Queen в норматив школьника

16:10
16:10
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Депутат Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов раскритиковал включение министерством культуры песен групп Queen и Nirvana в культурный норматив школьника. Его слова приводит Агентство "Москва".
""Богемская рапсодия" Queen. Там слова примерно такие: "Мама, я только что убил человека, наставил ствол в голову, нажал курок, теперь он мертв. Мама, жизнь только начинается". Еще песни Nirvana, Pink Floyd. Вот что предлагается изучать нашим школьникам", – возмутился Нилов.
Он добавил, что из отечественных исполнителей Минкультуры предлагает изучать творчество групп "Машина времени", "Аквариум" и "Наутилус Помпилиус". По словам парламентария, вместо этого детям следует предлагать для изучения народное творчество. Это предложение поддержал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Пилотный проект Минпросвещения и Минкультуры по введению культурных нормативов стартовал в восьми регионах России – Татарстане, Коми, Ставропольском крае, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях. В культурный норматив школьника включили, в частности, песню Nirvana Smells like teen spirit, композицию The Beatles "All you need is love" и трек Bohemian rhapsody группы Queen, а также фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: