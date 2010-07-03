Клип группы Queen побил рекорды просмотров на YouTube

Фото: youtube.com/Queen Official

Опубликована обновленная версия клипа на песню группы Queen Bohemian Rhapsody после того, как он набрал миллиард просмотров на YouTube. Об этом сообщили в пресс-службе Google, передает РИА Новости.

"Музыкальное видео группы Queen на культовую песню Bohemian Rhapsody набрало один миллиард просмотров на YouTube. Это самый старый ролик, достигший подобной отметки, и первый клип эпохи 70-х, ставший настолько популярным среди пользователей", – сообщили в компании.

Новую версию ролика с более высоким разрешением и улучшенным качеством звука опубликовали на том же канале. Количество лайков и комментариев было сохранено.

Песня Bohemian Rhapsody входит в альбом A Night at the Opera, вышедший в 1975 году.

Как ранее отмечали музыкальные критики, не последнюю роль в такой популярности клипа и композиции сыграл масштабный байопик "Богемская рапсодия". Англо-американский фильм с Рами Малеком в главной роли показал пятнадцатилетнюю историю группы от ее основания в 1970 году до оглушительного успеха, приведшего музыкантов на многотысячные стадионы. И, конечно, выступления на фестивале Live Aid в 1985 году, позднее признанного музыкальными критиками величайшим концертом в истории рока.

За роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия" актер Рами Малек получил премию "Оскар" в номинации "Лучший актер". На торжественной церемонии вручения кинопремии выступала группа Queen.

